Naomi Osaka è già stata multata e rischia di essere squalificata dal Roland Garros per non aver parlato con la stampa

Naomi Osaka rischia molto di più che pagare multe per essersi rifiutata di parlare con la stampa durante il Roland Garros.

La giapponese ha annunciato questa decisione basata per il suo benessere mentale.

Dopo la vittoria di primo turno ha mantenuto la sua promessa, anche se ha parlato in campo, ma ora arriva una dichiarazione congiunta dai quattro tornei del Grand Slam che lascia la numero due del mondo in una posizione estremamente delicata.

“Abbiamo già avvertito Naomi Osaka che se continuerà a ignorare i suoi obblighi mediatici durante il torneo, potrebbe essere esposta a ulteriori infrazioni e conseguenze del Codice di condotta. Le infrazioni ripetute portano sanzioni più pesanti come la squalifica dal torneo e un’indagine per infrazione grave potrebbe portare a multe più grandi e sospensione dai tornei del Grand Slam”.

È stato anche annunciato che Osaka dovrà già pagare una multa di 15.000 dollari per non essere apparsa alla conferenza stampa dopo la sua vittoria di primo turno, con i funzionari del Major francese che assicurano di aver provato a parlare con la Osaka. “Dopo il suo annuncio, gli organizzaori del Roland Garros le hanno chiesto di riconsiderare la sua posizione e hanno cercato senza successo di parlare con lei per capire la sua problematica, capire le specifiche del suo problema e cosa si poteva fare per affrontarlo al torneo”.