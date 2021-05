ATP Parma: Buona Prova di Flavio Cobolli contro Jan-Lennard Struff. L’azzurro perde solo al tiebreak del terzo set

Favio Cobolli è uscito di scena con molto onore nel secondo turno del torneo ATP 250 di Parma.

Il 19enne di Roma, n.429 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, , ha ceduto 64 46 76(2), in due ore e venti minuti, al tedesco Jan-Lennard Struff, n.42 ATP e quarto favorito del seeding.

Nel primo set Flavio è partito benissimo strappando la battuta al tedesco in avvio: ha difeso il vantaggio fino al 4-2 poi, nell’ottavo gioco, dopo aver mancato tre opportunità per il 5-3 ha concesso il contro-break.

Il tedesco ne ha approfittato ed ha chiuso la frazione per 6 a 4.

Cobolli è partito con un break di vantaggio anche nella seconda frazione, e nel quinto gioco sono diventati due (4-1). L’azzurro ha perso un servizio e nell’ottavo game ha rischiato di farsi riagganciare ma alla terza opportunità è salito 5-3 e poco dopo, tenendo il servizio a zero, ha conquistato la frazione per 6 a 4.

Nel terzo set Cobolli ha subìto il break a zero nel sesto gioco (4-2) ma lo ha riconquistato immediatamente con le stesse modalità nel gioco successivo.

Al cambio campo Flavio ha lamentato un fastidio all’interno coscia destro con un veloce intervento del trainer. Nel decimo game, dopo aver fallito tre opportunità del 5 pari Cobolli ha salvato un primo match-point con un micidiale drop-shot ed il secondo con una prima di servizio, ed alla quinta chance ha riagguantato il tedesco (5-5).

Nel tiebreak dal 2 pari Struff piazzava un parziale di cinque punti consecutivi e conquistava la partita per 7 punti a 2.

ATP ATP Parma Struff J. Struff J. 6 4 7 Cobolli F. Cobolli F. 4 6 6 Vincitore: Struff J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 Cobolli F. 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Struff J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Cobolli F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Struff J. 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Cobolli F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Struff J. 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Cobolli F. 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Struff J. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Cobolli F. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Struff J. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Cobolli F. 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Struff J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Cobolli F. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Struff J. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Cobolli F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Struff J. 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Cobolli F. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Struff J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Cobolli F. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Struff J. 15-0 40-0 0-2 → 1-2 Cobolli F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Struff J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Cobolli F. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Struff J. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Cobolli F. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Struff J. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Cobolli F. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Struff J. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Cobolli F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Struff J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Cobolli F. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Struff J. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

7 Aces 36 Double Faults 552% (46/89) 1st Serve 64% (75/118)76% (35/46) 1st Serve Points Won 67% (50/75)56% (24/43) 2nd Serve Points Won 47% (20/43)0% (0/4) Break Points Saved 56% (5/9)16 Service Games Played 1633% (25/75) 1st Serve Return Points Won 24% (11/46)53% (23/43) 2nd Serve Return Points Won 44% (19/43)44% (4/9) Break Points Converted 100% (4/4)16 Return Games Played 1666% (59/89) Service Points Won 59% (70/118)41% (48/118) Return Points Won 34% (30/89)52% (107/207) Total Points Won 48% (100/207)