Roland Garros: I risultati completi dei giocatori italiani nel Day 3 Qualificazioni. Giannessi e Cocciaretto al turno finale. Fuori gli altri 4 azzurri

Alessandro Giannessi ed Elisabetta Cocciaretto sono approdati al turno decisivo delle qualificazioni del Roland Garros.

Nel tabellone maschile il 30enne spezzino (n.159 ATP) ha superato 75 75 l’olandese Tallon Griekspoor (n.131 ATP), 17esima testa di serie: il ligure si giocherà un posto nel tabellone principale con l’argentino Francisco Cerundolo (n.116 ATP), ottava testa di serie delle “quali”.

Eliminati, invece, sia Thomas Fabbiano (n.164 ATP), che ha ceduto 62 60 allo spagnolo Carlos Taberner (n.137 ATP), 22esima testa di serie, che Andrea Pellegrino (n.234 ATP), sconfitto 61 62 dall’altro spagnolo, il Next Gen Carlos Alcaraz (n.94 ATP), settima testa di serie.

In quello femminile la 20enne di Fermo, (n.113 WTA), nona testa di serie delle “quali”, si è imposta per 76(3) 60 sulla statunitense Francesca Di Lorenzo (n.160 WTA): ultimo ostacolo per lei la cinese Xiyu Wang (n.145 WTA), 32esima testa di serie.

Fuori, invece, Sara Errani (n.105 WTA), quinta testa di serie e finalista in questo torneo nel 2012, battuta in rimonta per 46 64 62 dalla spagnola Nuria Parrizas Diaz (n.165 WTA) e Martina Di Giuseppe (n.193 WTA) sconfitta 76(5) 64 dalla slovacca Rebeca Sramkova (n.192 WTA).

Roland Garros – 2° Turno Qualificazioni

