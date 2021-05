Dopo 68 giorni Andreas Seppi ritorna in campo. Arriva la sconfitta a Parma per mano di Korda

Andreas Seppi, dopo dieci settimane di pausa, è ritornato oggi nel circuito ATP con una sconfitta. Martedì pomeriggio il 37enne di Caldaro si è dovuto arrendere al primo turno dell’ATP 250 di Parma allo statunitense Sebastian Korda, numero 63 del mondo, con il punteggio di 6-3, 6-4.



Per Seppi il nuovo torneo in Emilia-Romagna era anche la prova generale in vista del secondo Slam dell’anno, i French Open a Parigi, che iniziano il 30 maggio. La pioggia ieri è stata l’unica protagonista della giornata dell’“Emilia Romagna Open”. Tutti gli incontri sono stati rinviati a martedì. 68 giorni dopo la sconfitta subita negli ottavi del Challenger di Biella nei confronti di Matthias Bachinger, Seppi è ritornato nel circuito contro lo statunitense Sebastian Korda, numero 63 del ranking. Il 20enne di Bradenton si è imposto nell’unico precedente, lo scorso anno al primo turno del Roland Garros, in quattro set. Seppi oggi ha faticato parecchio nel primo set. Nel sesto gioco subisce l’attacco di Korda, che con un break si porta sul 4-2. Lo statunitense controlla questo vantaggio e dopo poco più di mezz’ora di gioco chiude il primo parziale sul 6-3.

Nel gioco d’apertura della seconda frazione di gioco, Korda toglie subito il servizio a Seppi, il caldarese risponde però con il controbreak dell’1-1 pari. Nel quinto game lo statunitense piazza un altro break, ma Seppi non si arrende e conquista ancora una volta il controbreak del 3-3. L’altoatesino gioca un grande tennis, ma proprio nel miglior momento Korda riesce a strappare il turno di battuta a Seppi, portandosi sul 5-4. Korda serve per il match e si impone subito con il primo match point per 6-4.

Il torneo di Seppi non è ancora terminato. Il caldarese è iscritto anche nel doppio con Marco Cecchinato. Gli azzurri troveranno domani, mercoledì al primo turno la coppia australiana Max Purcell/Luke Saville.