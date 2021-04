Matteo Berrettini dopo il successo a Belgrado: “Avere avuto in tribuna i miei genitori rende questo successo davvero speciale, a loro devo tutto”

Matteo Berrettini : “Complimenti per la tua settimana fantastica, ieri hai giocato un match pazzesco…non avevo mai visto nulla di simile. Sono felicissimo di essere qui e di essere riuscito a vincere un titolo dopo l’infortunio. Avere avuto in tribuna i miei genitori rende questo successo davvero speciale, a loro devo tutto. Non credevo che sarei riuscito già a giocare un tennis del genere qui. Ed è stato bello vedere un po’ di pubblico sulle tribune, a Monte-Carlo non c’era nessuno: è bello giocare davanti alla gente ed ha anche ringraziato la famiglia Djokovic, organizzatrice del torneo, dando appuntamento al prossimo anno”.