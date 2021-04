Franco Agamenone comanda a Monastir: secondo titolo consecutivo in Tunisia per l’italo-argentino

Straordinario momento di forma per Franco Agamenone, vero e proprio “dominatore” del circuito Future in questa prima parte di stagione: il tennista italo-argentino, nato a pochi chilometri da Cordoba il 15 aprile 1993, sta vivendo una seconda giovinezza grazie ad una lunga serie di ottimi risultati che gli hanno consentito di rientrare prepotentemente tra i primi 500 giocatori del mondo.

Capace di raggiungere la posizione n.377 della classifica ATP nel settembre 2017, Agamenone è attualmente n.515 del mondo ma il suo ranking è in continuo miglioramento visti gli ottimi piazzamenti in quel di Monastir (da lunedì prossimo rientrerà in Top-500). E’ proprio in Tunisia che il ventottenne sta piazzando quei mattoncini che potrebbero garantirgli, a breve termine, di approdare nel circuito Challenger, nel quale non mette piede dal maggio 2019 (a Roma, entrato nelle qualificazioni come alternate, perse in due set da Nicolò Turchetti per 6-2 7-5) e in cui ha passato le qualificazioni per una sola volta in carriera (a Corrientes, in Argentina, nel 2015, quando superò Ficovich e Gutierrez per poi perdere al primo turno del main draw da Andreozzi).

Avviata la stagione 2021 sulla terra battuta del Cairo (Egitto), Agamenone ha fatto suo il secondo torneo disputato in stagione, partendo dalle qualificazioni e concludendo la settimana con il successo in due set sul promettente talento rumeno Filip Cristian Jianu (in otto incontri tra qualificazioni e main draw, l’azzurro ha lasciato per strada appena due set).

Spostatosi a metà febbraio in Tunisia, l’italo-argentino (già Top-200 in doppio nell’ottobre 2018) ha avuto bisogno di un po’ di adattamento nelle prime due settimane di gara sul cemento di Monastir, centrando un primo ed un secondo turno, battuto rispettivamente da Giacalone e Tokuda. Ad inizio marzo, poi, i quarti di finale raggiunti sempre sul “veloce” tunisino (sconfitto in due set da Sanchez Jover) a dare maggior consapevolezza nei propri mezzi ad Agamenone, che dopo quella partita persa per 6-3 6-4 contro il ventenne spagnolo non ha sbagliato praticamente nulla, qualificandosi per quattro volte in finale negli ultimi quattro tornei giocati, alzando al cielo il trofeo del vincitore negli ultimi due eventi a cui ha preso parte.

Nella giornata di oggi, lunedì 19 aprile, Agamenone si è imposto con lo score di 6-2 6-3 sull’ivoriano Coulibaly nell’ultimo atto di una tappa da $15.000 a Monastir, mettendo a referto la decima vittoria consecutiva (secondo titolo di fila) con un bilancio di venti set vinti e due persi, ottenendo il settimo trionfo in carriera nel circuito professionistico. In stagione, il ventottenne italiano di origini argentine ha già vinto 32 partite: le sconfitte sono solo sette, due sulla terra battuta e cinque sul cemento.