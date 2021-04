WTA 500 Stoccarda: Il Tabellone Principale. Ashleigh Barty guida il seeding

WTA 500 Stoccarda – Terra rossa indoor

(1) Ashleigh Barty vs Bye

Laura Siegemund vs Qualifier

Jelena Ostapenko vs Qualifier

Qualifier vs (6) Karolina Pliskova

(4) Elina Svitolina vs Bye

Angelique Kerber vs Qualifier

Maria Sakkari vs (WC) Andrea Petkovic

Jennifer Brady vs (7) Petra Kvitova

(5) Aryna Sabalenka vs Shuai Zhang

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Anett Kontaveit

Bye vs (3) Sofia Kenin

(8) Belinda Bencic vs Qualifier

Ekaterina Alexandrova vs Karolina Muchova

Marie Bouzkova vs Marketa Vondrousova

Bye vs (2) Simona Halep