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WTA 500 Stoccarda: Il Tabellone Principale. Ashleigh Barty guida il seeding

18/04/2021 15:56 2 commenti
Ashleigh Barty nella foto
Ashleigh Barty nella foto

GER WTA 500 Stoccarda – Terra rossa indoor
(1) Ashleigh Barty AUS vs Bye
Laura Siegemund GER vs Qualifier
Jelena Ostapenko LAT vs Qualifier
Qualifier vs (6) Karolina Pliskova CZE

(4) Elina Svitolina UKR vs Bye
Angelique Kerber GER vs Qualifier
Maria Sakkari GRE vs (WC) Andrea Petkovic GER
Jennifer Brady USA vs (7) Petra Kvitova CZE

(5) Aryna Sabalenka BLR vs Shuai Zhang CHN
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs Anett Kontaveit EST
Bye vs (3) Sofia Kenin USA

(8) Belinda Bencic SUI vs Qualifier
Ekaterina Alexandrova RUS vs Karolina Muchova CZE
Marie Bouzkova CZE vs Marketa Vondrousova CZE
Bye vs (2) Simona Halep ROU

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2 commenti

Aston Villa 18-04-2021 16:42

Barty

Halep

Kenin
Svitolina

Ostapenko
Kvitova
Sabalenka
Bencic

 2
Replica | Quota | 0
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SoFarAway 18-04-2021 16:10

BARTY

HALEP

SVITOLINA
SABALENKA

KA PLISKOVA
SAKKARI
KENIN
MUCHOVA

 1
Replica | Quota | 0
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