WTA 500 Stoccarda: Il Tabellone Principale. Ashleigh Barty guida il seeding
WTA 500 Stoccarda – Terra rossa indoor
(1) Ashleigh Barty vs Bye
Laura Siegemund vs Qualifier
Jelena Ostapenko vs Qualifier
Qualifier vs (6) Karolina Pliskova
(4) Elina Svitolina vs Bye
Angelique Kerber vs Qualifier
Maria Sakkari vs (WC) Andrea Petkovic
Jennifer Brady vs (7) Petra Kvitova
(5) Aryna Sabalenka vs Shuai Zhang
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs Anett Kontaveit
Bye vs (3) Sofia Kenin
(8) Belinda Bencic vs Qualifier
Ekaterina Alexandrova vs Karolina Muchova
Marie Bouzkova vs Marketa Vondrousova
Bye vs (2) Simona Halep
TAG: WTA Stoccarda, WTA Stoccarda 2021
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Barty
Halep
Kenin
Svitolina
Ostapenko
Kvitova
Sabalenka
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BARTY
HALEP
SVITOLINA
SABALENKA
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