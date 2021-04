ATP 250 Belgrado: Il Main draw. Novak Djokovic e Matteo Berrettini le prime due teste di serie. Al via anche Travaglia e Cecchinato

ATP 250 Belgrado – Tabellone Principale

(1) Djokovic, Novak vs Bye

Kwon, Soonwoo vs Qualifier

Djere, Laslo vs Londero, Juan Ignacio

Qualifier vs (8) Kecmanovic, Miomir

(3) Karatsev, Aslan vs Bye

Korda, Sebastian vs Bedene, Aljaz

Qualifier vs Popyrin, Alexei

Qualifier vs (6) Fucsovics, Marton

(7) Millman, John vs (WC) Petrovic, Danilo

Cuevas, Pablo vs Ruusuvuori, Emil

Berankis, Ricardas vs Delbonis, Federico

Bye vs (4) Lajovic, Dusan

(5) Krajinovic, Filip vs Travaglia, Stefano

(WC) Milojevic, Nikola vs Coria, Federico

(WC) Troicki, Viktor vs Cecchinato, Marco

Bye vs (2) Berrettini, Matteo