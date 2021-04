Masters 1000 Monte Carlo: Niente da fare per Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti fuori all’esordio nel torneo Masters 1000 di Monte Carlo.

Il n.84 ATP, in tabellone grazie ad una wild card, è stato sconfitto 63 64, in poco meno di un’ora e mezza di gioco, dal russo Aslan Karatsev, n.29 ATP.

Brutta partenza dell’azzurro che ha perso a zero la battuta nel primo game permettendo al russo di schizzare avanti 2-0: nel terzo gioco Lorenzo ha rischiato il bis ma è stato bravo ad annullare 4 palle-break (2-1). Sul 3 a 2 il russo annullava ben 4 palle break e poi brekkava nel nono game chiudendo la frazione per 6 a 3 e dopo che c’era stata una lunga interruzione per pioggia sul 4 a 3.

In avvio di seconda frazione nel quarto gioco Lorenzo ha recuperato dallo 0-40 infilando cinque punti consecutivi e tenendo la battuta.

I due hanno lottato spalla a spalla fino al decimo game quando, con la pioggia di nuovo incombente, Karatsev ha brekkato Musetti a 15 ed ha archiviato la pratica al secondo match-point utile centrando la prima vittoria nel circuito maggiore sulla terra. Sarà dunque il russo l’avversario d’esordio di Tsitsipas.

ATP ATP Monte Carlo Musetti L. Musetti L. 3 4 Karatsev A. Karatsev A. 6 6 Vincitore: Karatsev A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Musetti L. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Karatsev A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Karatsev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Karatsev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Musetti L. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Karatsev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Karatsev A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Musetti L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Karatsev A. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Karatsev A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Karatsev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Karatsev A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Musetti L. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

2 Aces 25 Double Faults 551% (35/69) 1st Serve 63% (40/63)63% (22/35) 1st Serve Points Won 78% (31/40)47% (16/34) 2nd Serve Points Won 52% (12/23)75% (9/12) Break Points Saved 100% (4/4)10 Service Games Played 923% (9/40) 1st Serve Return Points Won 37% (13/35)48% (11/23) 2nd Serve Return Points Won 53% (18/34)0% (0/4) Break Points Converted 25% (3/12)9 Return Games Played 1055% (38/69) Service Points Won 68% (43/63)32% (20/63) Return Points Won 45% (31/69)44% (58/132) Total Points Won 56% (74/132)

