Carla Suárez Navarro ritorna ad allenarsi e punta a rientrare al Roland Garros

Carla Suárez Navarro, ex top 10, aveva annunciato il suo ritiro dal tennis per la fine del 2020, ma tutto è cambiato con la comparsa del cancro.

Ora fortunatamente la spagnola è guarita da questa terribile malattia e può pensare nuovamente al tennis.

La spagnola intende finire la sua carriera da professionista alle sue condizioni, sul campo, e ha già una data per il ritorno: al Roland Garros, tra un mese e mezzo.

La Suárez Navarro è già tornata ad allenarsi questa settimana, ma non giocherà nel torneo più importante del suo paese, l’Open di Madrid. Il suo obiettivo principale è quello di qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo e finire la sua carriera agli US Open di settembre.