WTA 500 Charleston: Il Tabellone Principale. Al via Camila Giorgi e Martina Trevisan

Tabellone Principale – Parte Alta

(1)Barty vs BYE

Doi vs Shvedova

Mladenovic vs Rogers

Linette vs (13)Anisimova

(10)Rybakina vs McNally

Sevastova vs Potapova

Gracheva vs Badosa

(5)Bencic vs BYE

(4)Bertens vs BYE

Q vs Di Lorenzo

Zarazua vs Navarro

Q vs (15)Kudermetova

(9)Vondrosuova vs Babos

Tomljanovic vs McHale

Stephens vs Q

(8)Keys vs BYE

Tabellone Principale – Parte Bassa

(6)Muguruza vs BYE

Q vs Q

Q vs Diyas

Petkovic vs (11)Putintseva

(16)Zhang vs Fernandez

Q vs Kovinic

Q vs Bouzkova

(3)Kvitova vs BYE

(7)Mertens vs BYE

Pera vs Cornet

Giorgi vs Baptiste

Trevisan vs (12)Jabeur

(14)Gauff vs Pironkova

Hibino vs Samsonova

Davis vs Brengle

(2)Kenin vs BYE