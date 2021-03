Masters 1000 Miami: Il programma di Martedì 30 Marzo 2021. In campo Jannik Sinner

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [18] John Isner vs [7] Roberto Bautista Agut

2. [1] Daniil Medvedev vs Frances Tiafoe

3. Marin Cilic vs [4] Andrey Rublev (non prima ore: 02:30)

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Emil Ruusuvuori vs [21] Jannik Sinner

2. [22] Taylor Fritz vs [32] Alexander Bublik

3. [26] Hubert Hurkacz vs [12] Milos Raonic

4. [5] Diego Schwartzman vs Sebastian Korda

5. Daniel Elahi Galan OR [24] Lorenzo Sonego vs [28] Kei Nishikori OR [2] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 01:00)

Butch Buchholz – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [4] Ivan Dodig / Filip Polasek vs Oliver Marach / Luke Saville