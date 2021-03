Masters 1000 Miami: Il programma completo di Venerdì 26 Marzo 2021. Arriva l’esordio di Jannik Sinner

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marcos Giron vs [22] Taylor Fritz

2. [1] Daniil Medvedev vs [PR] Yen-Hsun Lu

3. [Q] Mackenzie McDonald vs [18] John Isner (non prima ore: 01:30)

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alexei Popyrin vs [30] Reilly Opelka

2. [9] Grigor Dimitrov vs Cameron Norrie

3. [11] Felix Auger-Aliassime vs Pierre-Hugues Herbert

4. [3] Alexander Zverev vs Emil Ruusuvuori

5. [19] Daniel Evans vs Frances Tiafoe (non prima ore: 00:00)

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. James Duckworth vs [8] David Goffin

2. Mikael Ymer vs [27] Nikoloz Basilashvili

3. Yannick Hanfmann vs [14] Karen Khachanov

4. Lloyd Harris vs [7] Roberto Bautista Agut

5. [32] Alexander Bublik vs Laslo Djere

Court 4 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Ernesto Escobedo vs [16] Dusan Lajovic

2. [31] Jan-Lennard Struff vs Ricardas Berankis

3. [21] Jannik Sinner vs [WC] Hugo Gaston

4. Marcelo Melo / Jean-Julien Rojer vs Miomir Kecmanovic / Aisam-Ul-Haq Qureshi

5. [4] Ivan Dodig / Filip Polasek vs Jeremy Chardy / Fabrice Martin

Court 6 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Sebastian Korda / Michael Mmoh vs Fabio Fognini / Maximo Gonzalez

2. [WC] Steve Johnson / Sam Querrey vs [2] Nikola Mektic / Mate Pavic