Srdjan Djokovic: “Novak non sarà il migliore di sempre, lo è già”

Srdjan Djokovic, papà del n.1 al mondo, ha le idee molto chiare in merito all’annoso dibattito sul migliore di sempre o di quest’epoca d’oro del tennis maschile. Suo figlio Novak merita di essere già considerato come il migliore tennista della storia. L’ha dichiarato senza mezzi termini al media del suo paese Sportske Novosti.

“Se diventerà il migliore? La domanda è sbagliata, è già il migliore di tutti i tempi. Per il numero di settimane trascorse al numero 1, per il numero di titoli Masters 1000, gli mancano solo l’oro olimpico e i due Grandi Slam che vincerà quest’anno. È il migliore e tutto nel tennis mondiale dipende da lui. Può perdere, ma non perché il suo avversario lo batte, ma perché ha permesso al suo avversario di vincere“.

Papà Srdjan è in un fiume in piena, arrivando a considerare Novak come uno dei maggiori sportivi di ogni epoca all-sports. “Novak non smetterà di giocare ancora per un po’, credo che durerà un altro anno e mezzo o due, fino a tre al massimo, quando tutti i record possibili saranno suoi. È già il miglior tennista del mondo e uno dei i migliori atleti di tutti i tempi. Un giornalista inglese ha recentemente dichiarato che i suoi rivali non sono più Federer e Nadal, ma deve essere paragonato a Tiger Woods e Michael Jordan. Ha ragione, Novak è in quella categoria, è uno dei migliori atleti di tutti i tempi, la sua dimensione è superiore allo status di miglior tennista”.

Srdjan si toglie anche qualche sassolino nella scarpa, accusando il mondo del tennis di non aver abbastanza riconoscenza sul valore umano del figlio, a suo dire troppo poco considerato. “Molti si sono risentiti con Novak per il suo impegno in favore dei colleghi dal 50esimo posto a scendere nel ranking, tutti quelli che sopravvivono con difficoltà e riescono a malapena a sbarcare il lunario. Ha combattuto per loro senza l’aiuto di Nadal e Federer. Questo è Novak. Per tutta la sua carriera ha dimostrato con il suo atteggiamento che è soprattutto un brav’uomo, un bravo ragazzo. Chi se non Novak, quando perde, corre verso l’avversario che l’ha sconfitto e l’abbraccia sorridendo dicendogli bravo! Altri lo fanno raramente. E quante volte ha ricevuto il premio annuale del fair play? Non una volta. Quanti ne ha vinti Federer? Almeno 15, il che è terribile”.

Parole al veleno. Ma, per dovere di cronaca, ricordiamo al buon Srdjan che lo “Stefan Edberg Sportsmanship award” viene assegnato da una votazione tra gli stessi giocatori, quindi la “scarsa” considerazione del fair play del figlio non viene tanto dall’ambiente del tennis quanto dai suoi stessi colleghi. Parole che faranno discutere non poco…

Marco Mazzoni