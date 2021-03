Il dilemma del torneo di Los Cabos

L’ATP 250 di Los Cabos, cancellato nel 2020 a causa della pandemia, sta affrontando un altro difficile dilemma per l’edizione di quest’anno. L’evento è previsto per la terza settimana di luglio, cioè la settimana prima delle Olimpiadi di Tokyo, il che significa che la maggior parte dei migliori giocatori del circuito hanno escluso di recarsi in Messico per giocare questa competizione.

Per ora, ci sono due eccezioni: il bulgaro Grigor Dimitrov e l’americano John Isner, che hanno indicato la volontà di giocare a Los Cabos.

Diego Schwartzman, campione in carica dell’evento (nel 2019), è uno dei tennisti che ha già dichiarato che non ci sarà per concentrarsi sui giochi olimpici.