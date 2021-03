WTA Guadalajara: Sorribes Tormo sconfigge Bouchard e vince il suo primo titolo WTA in carriera

Sara Sorribes Tormo, numero 71 della classifica WTA, ha vinto il primo titolo in carriera questa notte all’età di 24 anni conquistando il trofeo nel WTA 250 di Guadalajara, in Messico.

La spagnola ha sconfitto in finale la più esperta Eugenie Bouchard, ex top 5 e attuale 144esima, per 6-2 7-5, in una partita segnata da molti punti e game lunghi, decine di palle break e dall’enorme difficoltà che la canadese ha avuto per adattarsi allo stile di gioco iperdifensivo della spagnola, nota per il suo servizio molto lento (mai sopra i 130km/h) e per le sue ‘moonballs’, che hanno funzionato perfettamente contro l’inconsistenza del gioco di Genie.