ATP Marsiglia: Medvedev troppo solido, Sinner troppi errori, il russo vince in due set (con il video della partita)

Jannik Sinner non supera l’esame Medvedev nei quarti dell’ATP 250 di Marsiglia. Daniil vince in due set, 6-3 6-4 lo score finale di un match giocato con coraggio dall’azzurro, ma condito da troppi errori contro la sostanza e qualità del russo, oggi obiettivamente più forte. Resta una partita importante per Jannik, per l’attitudine dimostrata durante tutta la partita.

Che l’incontro fosse molto difficile sul piano tattico lo si sapeva fin dall’inizio, perché le qualità del russo sono “perfette” per disinnescare il gioco dell’altoatesino (come del resto quello della maggior parte dei rivali). Sinner è dotato di un tennis molto aggressivo in spinta, ma al momento è “relativamente limitato”: cerca il winner in spinta e progressione, cerca di portare il rivale all’errore in spinta progressione. Quando non sfonda il rivale o lo porta a sbagliare (esattamente le migliori qualità di Medvedev…), a furia di rischiare in spinta l’errore prima o poi arriva, soprattutto col diritto, colpo assai potente ma ancora meno stabile e costante, soprattutto nella soluzione cross proprio per la sua meccanica esecutiva con il peso del corpo che ancora fa fatica a trasferire in avanti, restando un po’ “seduto” nella rotazione al momento dell’impatto. Per vincere contro un ottimo Medvedev devi essere o terribilmente offensivo, commettendo pochissimi errori e rubandogli il tempo di gioco costringendolo a velocizzare tutto; oppure un muro ancor più tosto e solido, a la Djokovic per dire. Sinner ha giocato una partita discreta per attitudine, c’ha provato senza mai tirare i remi in barca, ma con così tanti errori e con così poco aiuto dal servizio era davvero difficile mettere in difficoltà il russo, oggi in ottima giornata.

Medvedev al contrario è stato sereno, solido, praticamente perfetto con la prima di servizio tanto da risultare a tratti ingiocabile, soprattutto dopo essersi portato in vantaggio di un break. È riuscito a portare il match nella sua “palude”, dove sguiscia in totale sicurezza, stritolando l’azzurro difesa dopo difesa, palla dopo palla.

Sinner ci ha provato, ha spinto tantissimo per “sfondare” il rivale con una progressione a grandissima velocità, con i piedi vicini alla riga di fondo e via accelerazioni a tutta, ma il russo si è messo in modalità “muro”, ha incassato e sbagliato pochissimo, portando l’azzurro a forzare troppo e, dopo alcuni colpi, sbagliare. Oltre al rendimento dei colpi di inizio gioco (prima di servizio costante, risposte molto lunghe), la chiave del match è stata l’abilità del russo nel reggere sulla diagonale del diritto cross proponendo all’azzurro palle difensive lunghe e senza peso, che Jannik ha provato a spingere con slanci veloci assai aggressivi, ma senza riuscire a sfondare ha finito per commettere errori in spinta alla terza o quarta accelerazione. Inoltre Jannik non può prescindere da un miglior rendimento con la prima di servizio. Questa la foto tecnico-tattica dell’incontro, che resterà in ogni modo un’esperienza formativa per Sinner, per capire dove sono i suoi limiti, come arricchire il suo tennis per affrontare e mettere in difficoltà i migliori del mondo.

Ecco la cronaca dell’incontro.

Il match inizia alle 16.50 con Sinner alla battuta. Lungo scambio, Medvedev cambia ritmo con un bel rovescio cross e chiude in avanzamento. Jannik deve stare molto attento alle variazioni improvvise del russo, grazie a cui riesce a ribaltare gli scambi a suo favore. Con un pressing notevole, profondo e preciso, l’azzurro strappa i primi 15 del match, e con un Ace chiude il primo game, 1-0 avanti. Medvedev al servizio, prime precise e colpi fluidi, a 15 impatta 1 pari. Il primo punto del terzo game è il Manifesto del tennis di Jannik: una serie di rovesci cross in progressione, uno più lungo e potente dell’altro, fino a far accorciare il rivale e via in campo coi piedi ad anticipare e spingere a tutta col diritto chiudendo nell’angolo scoperto. Potente, preciso, vincente. Il diritto oggi sembra in palla, a zero Sinner si porta 2-1. Il set avanza spedito seguendo i turni di battuta, tennis verticale e veloce, fino al quinto game. Jannik non trova la prima, forza dal fondo ma arrivano i primi errori, 0-30. Il russo aumenta i decibel del suo “grugnito” per alzare la pressione, Sinner continua a spingere con potenza. Un’accelerazione vincente gli esce di un soffio, errore che lo porta 15-40, prime due chance di allungo per Daniil. Un altro diritto cross molto veloce fila via in corridoio, di pochi centimetri. Break Medvedev, 3-2 e servizio. Jannik troppo falloso, cercando di imporre il suo tennis. Il russo è molto centrato: serve bene, propone palle non così “pesanti” ma assai lunghe, che Jannik è in difficoltà a rigiocare in massima accelerazione. Anche il suo sguardo è molto concentrato, senza concedere niente consolida il vantaggio salendo 4-2. Daniil super aggressivo nel settimo game, cercando di “uccidere” il set; il servizio di nuovo non aiuta l’azzurro. Ai vantaggi, Medvedev strappa una palla del doppio break. Daniil dal centro governa i ritmi dello scambio, sballotta Jannik a destra e a manca ma è il primo a sbagliare con un diritto cross appena largo. Uno smash non facile tirato lungo da Sinner gli costa la seconda palla break del game. Medvedev è un muro, Sinner spinge ma sbaglia col rovescio, in rete. 5-2 Medvedev, a servire per il primo parziale. Il russo è una macchina alla battuta, addirittura un Ace di seconda al T sul 30-15, è doppio set point. Ok il secondo, ennesimo diritto lungo di Jannik in spinta. 6-2 Medvedev, un set dominato dal russo, troppo più preciso e continuo al servizio.

Secondo set, Jannik inizia di nuovo alla battuta. Nel terzo game va in difficoltà, un paio di errori gli costano lo 0-30. È bravo e coraggioso a portarsi avanti, chiudendo di volo con ottima mano sul 15-30. Un errore di rovescio dal centro però gli costa la prima palla break del secondo parziale. La cancella Jannik avanzando col diritto al centro, potente e preciso e quindi un’accelerazione strepitosa di rovescio dal centro, un inside out che pizzica la riga. 2-1 Sinner. Medvedev alla battuta è una macchina, non concede niente; Sinner va di nuovo in affanno nel quinto game, 15-30 e niente prima. Daniil si difende, Jannik spinge a tutta ma è il primo a sbagliare, ancora col diritto con i piedi in campo. Doppia palla break Medvedev. Costruisce il punto benissimo l’azzurro, ma la volee alta di rovescio in avanzamento (con il campo discretamente aperto) muore abbondantemente out. Break Medvedev, il match sembra ormai in totale controllo, avanti 3-2 e servizio. In sicurezza il russo consolida il vantaggio, 4-2, ma finalmente concede la prima palla break del match servendo sul 4-3, 30-40. Si scambia al centro, Sinner ci prova ma un drive aggressivo è appena lungo. Esatta foto del match: Jannik è volitivo, spinge, rischia, ma troppi errori. Si salva Medvedev col servizio, resta avanti 5-3. L’azzurro non molla sino alla fine, con un buon gioco al servizio e nessun errore in spinta resta in partita, sotto 4-5. Il russo va a servire per chiudere il match. E come serve… botte in tutti gli angoli, di fatto non si gioca. 40-0 e tre match point. Chiude al secondo, altra bordata con il servizio al centro.

Game Set Match Medvedev, una vittoria meritata che lo porta in semifinale a Marsiglia. Un match da cui Jannik potrà imparare molto.

Marco Mazzoni

ATP ATP Marseille Medvedev D. Medvedev D. 6 6 Sinner J. Sinner J. 2 4 Vincitore: Medvedev D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Medvedev D. 15-0 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Medvedev D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Sinner J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Medvedev D. 15-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Medvedev D. 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Sinner J. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

7 Ace 23 Doppi falli 080% % primo servizio 79%80% % di punti vinti su primo servizio 50%71% % di punti vinti su secondo servizio 83%3/5 Break point 0/10 Tiebreak vinti 024 Punti vinti in risposta 1361 Punti vinti 4512 Giochi vinti 65 N. max giochi vinti di fila 17 N. max punti vinti di fila 437 Punti vinti al servizio 329 Giochi vinti al servizio 6