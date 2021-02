Jannik Sinner alla prova Montpellier. Nei prossimi due mesi arriva un periodo intenso per l’azzurro

Da lunedì Jannik Sinner parteciperà al torneo ATP 250 di Montpellier in Francia, dotato di 262.170 euro di montepremi. Il 19enne di Sesto Pusteria se la vedrà all‘esordio contro lo sloveno Aljaz Bedene (ATP 57).

Sinner partecipa per la seconda volta di fila al torneo francese. L’azzurro attuale numero 32 del mondo, ritorna la prossima settimana nel circuito ATP, dopo la sconfitta subita nel turno inaugurale degli Australian Open contro Denis Shapovalov. Il Next Gen azzurro, testa di serie numero 5 a Montpellier, ha avuto un sorteggio di primo turno non semplicissimo. L’allievo di coach Riccardo Piatti troverà al primo turno lo sloveno Aljaz Bedene. Sono tre i precedenti tra l’altoatesino e Bedene. L’ultimo scontro diretto risale solamente 15 giorni fa, in occasione degli ottavi di finale dell’ATP 250 di Melbourne, dove Sinner si è imposto in due set per 7-6(6), 6-2. Sinner si è poi aggiudicato a Melbourne anche il suo secondo titolo ATP in carriera. L’azzurro ha invece perso i primi due precedenti contro Bedene, nel 2019 ad Orleans ed Umago. Se Sinner dovesse battere il 31enne sloveno, affronterebbe al secondo turno probabilmente l’ex numero 1 del mondo, lo scozzese Andy Murray (ATP 125), che al primo turno trova il bielorusso Egor Gerasimov (ATP 79).

L’anno scorso Sinner si è subito fermato all’esordio degli “Open Sud de France” contro lo svedese Mikael Ymer. Il pusterese non dovrà dunque difendere punti. Per Sinner iniziano settimane molto intense: Dopo Montpellier l’azzurro sarà al via nell’ATP 500 di Rotterdam, dove ha ricevuto una wild card, poi ritorna in Francia, a Marsiglia. Dal 14 al 20 marzo giocherà a Dubai, questo sarà anche l’ultimo test in vista del primo Masters 1000 stagionale a Miami. A Pasqua Sinner potrebbe anche giocare il nuovo ATP 250 di Marbella (Spagna), in programma dal 5 all’11 aprile.