Challenger Concepcion: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger Concepcion 80, Cile – terra – $52,080 – Il Tabellone Principale

(1) Coria, Federico vs Qualifier

Clezar, Guilherme vs Barrios Vera, Marcelo Tomas

Domingues, Joao vs Qualifier

Tabilo, Alejandro vs (7) Bagnis, Facundo

(3) Sousa, Pedro vs (WC) Jarry, Nicolas

Cerundolo, Francisco vs Collarini, Andrea

Gomez, Emilio vs (WC) Alvarez, Nicolas

Luz, Orlando vs (6) Seyboth Wild, Thiago

(5) Galan, Daniel Elahi vs Qualifier

(WC) Lama, Gonzalo vs Baez, Sebastian

Qualifier vs Lindell, Christian

Meligeni Rodrigues Alves, Felipe vs (4) Dellien, Hugo

(8) Altmaier, Daniel vs Cerundolo, Juan Manuel

Klein, Lukas vs Mena, Facundo

Sakamoto, Pedro vs Andreozzi, Guido

Menezes, Joao vs (2) Martin, Andrej

Challenger Concepcion 80, Cile – terra – $52,080 – Il Tabellone di Quali

(1) Ugo Carabelli, Camilo vs Kestelboim, Mariano

(WC) Pereira, Miguel Fernando vs (7) Sachko, Vitaliy

(2) Gomez-Herrera, Carlos vs Tenti, Fermin

(WC) Bancalari, Alejandro vs (8) Gutierrez, Oscar Jose

(3) Casanova, Hernan vs (WC) Nunez, Daniel Antonio

Malla, Bastian vs (6) Diaz Acosta, Facundo

(4) Tirante, Thiago Agustin vs Descotte, Matias Franco

Matos, Rafael vs (5) Hidalgo, Diego

Cancha Central – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Alejandro Bancalari vs [8] Oscar Jose Gutierrez

2. Bastian Malla vs [6] Facundo Diaz Acosta (non prima ore: 19:00)

Cancha 1 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Hernan Casanova vs [WC] Daniel Antonio Nunez

2. [1] Camilo Ugo Carabelli vs Mariano Kestelboim (non prima ore: 17:00)

3. Rafael Matos vs [5] Diego Hidalgo (non prima ore: 19:00)

Cancha 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Miguel Fernando Pereira vs [7] Vitaliy Sachko

2. [4] Thiago Agustin Tirante vs Matias Franco Descotte (non prima ore: 17:00)

3. [2] Carlos Gomez-Herrera vs Fermin Tenti (non prima ore: 19:00)