Australian Open: Parla Matteo Berrettini “Sotto le costole ho sentito qualcosa che tirava: il trainer ha parlato di una contrattura”

Matteo Berrettini : “Sotto le costole ho sentito qualcosa che tirava: il trainer ha parlato di una contrattura. Sul servizio soprattutto mi faceva male. Ero avanti due set, stavo giocando bene non ci voleva: per fortuna sono riuscito a chiudere in tre set. Ora ci vorrà un gran lavoro con il fisioterapista per poter tornare in campo tra un paio di giorni nelle migliori condizioni possibili: spero non sia nulla di grave”.

“Mi è mancato molto il pubblico, la sua energia. Giocare in uno stadio vuoto non è una bella situazione ma questa realtà è complicata. Speriamo di poterlo fare di nuovo davanti alla gente: vorrebbe dire essere in semifinale. Con Tsitsipas ci conosciamo piuttosto bene: ci ho perso due volte, una anche qui in una partita combattutissima. Ora però devo pensare solo al mio corpo”.