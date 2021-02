Australian Open: Parlano Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego

Matteo Berrettini : “Oggi un po’ tutto non andava bene. Ed è un buon segno quando non giochi benissimo ma riesci comunque a portare a casa la partita, questa cosa mi dà sicuramente fiducia. Tutti i miei colpi non hanno funzionato nella maniera nella quale avrei voluto, ma mentalmente sono riuscito ad avere la presenza di dirmi che oggi era così e dovevo accettarlo e provare a vincere con quello che avevo”.

In questo sport non si può essere sempre perfetti e si deve imparare da questo per avere giornate positive anche quando non si è al meglio.

Non lo conoscevo questo giocatore, non l’avevo mai visto, credo che abbia giocato una buona partita, si muove bene, credo che abbia variato molto bene il servizio, è stato imprevedibile con il suo gioco e ho dovuto faticare parecchio per batterlo”.

Lorenzo Sonego : “Mi è mancata un po’ di continuità in risposta, che è un aspetto su cui devo certamente migliorare. Sono riuscito a breakkarlo all’inizio ma poi ho calato la percentuale di risposte in campo, e lui ha iniziato a giocare meglio. Ha iniziato a intuirmi il servizio anche se io ho continuato a servire bene, ed era difficile entrare in ritmo perché mi giocava ogni colpo diverse dall’altro. È stato più bravo di me nei momenti importanti, è venuto a prendersi i punti a rete nei momenti giusti, e questo back oggi mi ha dato tanto fastidio.

Questa partita mi ha fatto capire dove devo migliorare. Io ho dato tutto e c’è anche l’avversario in campo. Lopez è un tennista molto esperto ed ha un gioco diverso dato che ti spinge sempre a giocare i passanti. Lui alla fine è stato più bravo di me.”

La partita di oggi mi ha insegnato tanto, mi ha fatto vedere che ci sono tante cose su cui lavorare, soprattutto sulla risposta, per continuare a salire e tirare il massimo anche contro avversari fastidiosi come quello di oggi”.