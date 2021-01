Jannik Sinner: “Ci sono giorni in cui devi accettare che il tuo rivale è più forte di te. Fisicamente sto migliorando, i miei colpi stanno diventando più forti

Jannik Sinner è forse la principale stella nascente del tennis mondiale. Il 19enne italiano è già numero 36 della classifica ATP e promette di continuare a scalare la classifica, ma mostra una notevole umiltà. Tuttavia, non nasconde che senti che il tuo tennis migliora sempre di più ad ogni sessione di allenamento.

“Sono migliorato fisicamente e mentalmente, sotto tutti gli aspetti, ma capiterà sicuramente di avere delle brutte giornate in campo. Ci sono giorni in cui devi accettare che il tuo rivale è più forte di te. Fisicamente sto migliorando, i miei colpi stanno diventando più forti. Forse il passo successivo è migliorare gli errori non forzati. Ma è divertente avere questa incertezza. Puoi svegliarti e giocare in modo sorprendente e battere tutti, ma a volte giochi male e perdi partite che dovresti vincere ”, ha dichiarato, in un’intervista sul sito dell’ATP.

Uno dei momenti più belli di Sinner è stato l’approdo ai quarti di finale al Roland Garros 2020 , dove perse da Rafael Nadal. Un altro momento di apprendimento per l’azzurro: “Se guardo questo incontro posso vedere che ci sono molte cose che devo migliorare. Questa è la lezione più importante: accettare che ogni giorno possiamo imparare qualcosa”.