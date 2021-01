ATP Cup: Ecco il programma completo delle prime tre giornate. Si parte subito il 02 Febbraio con Italia vs Austria. Berrettini e Fognini al via. L’Italia giocherà sempre di notte

Questo il programma completo delle prime tre giornate dell’ATP Cup che inizierà dal prossimo 02 Febbraio alle ore 24 italiane.

Prima Giornata – 02 Febbraio 2021

Rod Laver Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Dusan Lajovic vs [11] Milos Raonic

2. [1] Novak Djokovic vs [11] Denis Shapovalov

3. Doppio

4. [2] Roberto Bautista Agut vs [12] John Millman (non prima ore: 07:30)

5. [2] Rafael Nadal vs [12] Alex de Minaur (non prima ore: 09:00)

6. Doppio

John Cain Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Dennis Novak vs [8] Fabio Fognini

2. [3] Dominic Thiem vs [8] Matteo Berrettini

3. Doppio

4. [4] Andrey Rublev vs [7] Guido Pella (non prima ore: 07:30)

5. [4] Daniil Medvedev vs [7] Diego Schwartzman (non prima ore: 09:00)

6. Doppio

Seconda Giornata – 03 Febbraio 2021

Rod Laver Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Jan-Lennard Struff vs [11] Milos Raonic

2. [6] Alexander Zverev vs [11] Denis Shapovalov

3. Doppio

4. [5] Michail Pervolarakis vs [12] John Millman (non prima ore: 07:30)

5. [5] Stefanos Tsitsipas vs [12] Alex de Minaur (non prima ore: 09:00)

6. Doppio

John Cain Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [8] Fabio Fognini vs [10] Benoit Paire

2. [8] Matteo Berrettini vs [10] Gael Monfils

3. Doppio

4. [4] Andrey Rublev vs [9] Yoshihito Nishioka (non prima ore: 07:30)

5. [4] Daniil Medvedev vs [9] Kei Nishikori (non prima ore: 09:00)

6. Doppio

Terza Giornata – 04 Febbraio 2021

Rod Laver Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Dusan Lajovic vs [6] Jan-Lennard Struff

2. [1] Novak Djokovic vs [6] Alexander Zverev

3. Doppio

4. [2] Roberto Bautista Agut vs [5] Michail Pervolarakis (non prima ore: 07:30)

5. [2] Rafael Nadal vs [5] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 09:00)

6. Doppio

John Cain Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Dennis Novak vs [10] Benoit Paire

2. [3] Dominic Thiem vs [10] Gael Monfils

3. Doppio

4. [7] Guido Pella vs [9] Yoshihito Nishioka (non prima ore: 07:30)

5. [7] Diego Schwartzman vs [9] Kei Nishikori (non prima ore: 09:00)

6. Doppio

Gruppo A

Serbia 🇷🇸

Germania 🇩🇪

Canada 🇨🇦

Gruppo B

Spagna 🇪🇸

Grecia 🇬🇷

Australia 🇦🇺

Gruppo C

Austria 🇦🇹

Italia 🇮🇹

Francia 🇫🇷

Gruppo D

Russia 🇷🇺

Argentina 🇦🇷

Giappone 🇯🇵

SEMIFINALI

1 ° GRUPPO A vs. 1 ° GRUPPO D

1 ° GRUPPO B vs. 1 ° GRUPPO C