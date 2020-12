Tennis Australia ed il problema con i diritti televisivi dopo il cambio di data

Tennis Australia sta facendo un lavoro immenso per soddisfare tutti coloro che sono coinvolti in un grande evento come l’Australian Open 2021, il cui ritardo nella data di inizio di tre settimane ha generato una serie di conseguenze di grande rilevanza economica per gli organizzatori.

Sono 40 i milioni di dollari che l’organizzazione di Craig Tiley dovrà stanziare per pagare i voli charter e le quarantene ai giocatori e team il che significherà una spesa extra che è stata attenuata però dall’aiuto del governo di Victoria.

Tuttavia, quando tutto sembrava quasi risolto, Nine, la società che detiene i diritti di trasmissione televisiva del torneo, chiede uno sconto sulla sua tariffa, considerando che il ritardo rappresenta una violazione del contratto e sostenendo che dovrà moficare il programma stabilito per quelle date.

C’era un accordo da 300 milioni di dollari tra il 2018 e il 2022, come indica TheAge, ma quest’anno Tennis Australia avrà una minore entrata, il che peggiorerà la situazione economica dato che ci sarà anche meno pubblico sugli spalti.