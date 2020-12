Roger Federer parla della possibilità di non giocare più: “Spero di poter giocare ancora nel 2021, ma se questa sarà la fine, è incredibile finire con questo premio”

Dopo aver messo in dubbio la sua partecipazione agli Australian Open, Roger Federer ha lanciato un’altra bomba, questa volta sulla sua carriera.

Il 39enne, votato miglior sportivo della storia svizzera, ha lasciato aperta la possibilità di non gareggiare più. “Spero di poter giocare ancora nel 2021, ma se questa sarà la fine, è incredibile finire con questo premio”, ha dichiarato nel suo discorso dopo il ritiro del premio.

Una dichiarazione che è stata vista come una vera bomba, anche perché Federer ha affrontato i suoi obiettivi principali per la prossima stagione e ha anche lasciato aperta la possibilità di giocare al Roland Garros. “Il mio obiettivo principale è l’estate per Wimbledon e i Giochi Olimpici. Forse andrò ancora al Roland Garros… ”, ha detto Roger.