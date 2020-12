Orange Bowl: Giulio Perego supera il francese Debru al primo turno. Ora sfiderà l’americano Mayo

Prosegue l’avventura di Giulio Perego all’Orange Bowl, tappa internazionale del circuito Juniores (Grado A) in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Plantation (Stati Uniti). Il tennista azzurro, proveniente dalle qualificazioni, ha superato anche il primo ostacolo nel tabellone principale: nel pomeriggio odierno, infatti, si è imposto sul francese Mathis Debru con lo score di 6-2 3-6 6-3. Al secondo turno se la vedrà con Aidan Mayo, quindicesimo favorito del seeding e attuale n.86 delle classifiche mondiali Under 18.

QUALIFICAZIONI

Q1 – Giulio Perego (7) b. BYE

Q2 – Giulio Perego (7) b. Luis Eduardo Platas 6-3 6-2

Q3 – Giulio Perego (7) b. Zachery Foster 6-2 7-5

PRIMO TURNO

Giulio Perego (Q) b. Mathis Debru 6-2 3-6 6-3

SECONDO TURNO

Peter Fajta (1) vs Lui Maxted

Giulio Perego (Q) vs Aidan Mayo (15)