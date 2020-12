Orange Bowl: Giulio Perego supera le qualificazioni. Al primo turno del main draw troverà il francese Debru

E’ cominciato con il piede giusto il cammino di Giulio Perego all’Orange Bowl, tappa internazionale del circuito Juniors (Grado A) in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Plantation (Stati Uniti). Il tennista italiano, attuale n.315 del ranking ITF, ha superato le qualificazioni senza cedere alcun set contro il messicano Platas (6-3 6-2) e lo statunitense Foster (6-2 7-5): al primo turno del tabellone principale se la vedrà con il francese Mathis Debru, n.205 del mondo, per poi eventualmente incontrare il n.86 ITF Aidan Mayot al secondo ostacolo.

IL CAMMINO DI PEREGO NELLE QUALIFICAZIONI:

Q1 – Giulio Perego (7) b. BYE

Q2 – Giulio Perego (7) b. Luis Eduardo Platas 6-3 6-2

Q3 – Giulio Perego (7) b. Zachery Foster 6-2 7-5

LO SPOT DI PEREGO NEL MAIN DRAW:

Peter Fajta (1) vs BYE

JC Roddick (WC) vs Lui Maxted

Mathis Debru vs Giulio Perego (Q)

BYE vs Aidan Mayot (15)