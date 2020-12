ITF Dubai: I risultati completi del Day 1. Elisabetta Cocciaretto supera le qualificazioni. Al primo turno sfiderà Jasmine Paolini

MD

[1] Kristina Mladenovic vs [Q] Magdalena Frech

Kaja Juvan vs [Q] Elena Gabriela Ruse

[WC] Jodie Anna Burrage vs Lesley Pattinama kerkhove

Danka Kovinic vs [Q] Jaqueline Adina Cristian

[3] Heather Watson vs [Q] Aleksandra Krunic

Kirsten Flipkens vs Stefanie Voegele

[Q] Anna Karolina Schmiedlova vs [Q] Ekaterine Gorgodze

[WC] Ankita Raina vs [5] Katerina Siniakova

[6] Barbora Krejcikova vs Viktorija Golubic

[WC] Dalma Galfi vs [Q] Mika Dagan fruchtman

[Q] Elisabetta Cocciaretto vs Jasmine Paolini

Sorana Cirstea vs [4] Anna Blinkova

[7] Arantxa Rus vs [WC] Ana Konjuh

Timea Babos vs Xiyu Wang

Aliona Bolsova zadoinov vs Oceane Dodin

Viktoria Kuzmova vs [2] Polona Hercog

Questi i risultati con il dettaglio del torneo ITF di Dubai.

W100+H Dubai – 1° Turno Md

10:00 Rus (7) – Konjuh



ITF Dubai A. Rus [7] A. Rus [7] 6 6 A. Konjuh A. Konjuh 1 2 Vincitore: A. Rus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Rus 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Konjuh 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 A. Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 A. Konjuh 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Rus 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 A. Konjuh 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 A. Rus 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Konjuh 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Rus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 A. Konjuh 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 5-0 → 5-1 A. Rus 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 A. Konjuh 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 A. Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 A. Konjuh 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-0 → 2-0 A. Rus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

11:30 Raina – Siniakova (5)



ITF Dubai A. Raina A. Raina 6 2 2 K. Siniakova [5] K. Siniakova [5] 1 6 6 Vincitore: K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Raina 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Raina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 K. Siniakova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 A. Raina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Raina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Raina 0-15 0-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 K. Siniakova 15-0 30-0 40-15 2-4 → 2-5 A. Raina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Raina 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Raina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Raina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 4-1 → 5-1 A. Raina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Raina 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Siniakova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Raina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

W100+H Dubai – Turno Decisivo di Quali

07:00 Rakhimova (6) – Krunic



ITF Dubai K. Rakhimova [6] K. Rakhimova [6] 0 2 A. Krunic A. Krunic 6 6 Vincitore: A. Krunic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 K. Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 A. Krunic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 K. Rakhimova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-3 → 0-4 K. Rakhimova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-2 → 0-3 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 K. Rakhimova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 A. Krunic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 0-6 K. Rakhimova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 A. Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 0-4 K. Rakhimova 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-2 → 0-3 A. Krunic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 0-2 K. Rakhimova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-0 → 0-1

07:00 Schmiedlova (4) – Jani (15)



ITF Dubai A. Schmiedlova [4] A. Schmiedlova [4] 6 7 R. Jani [15] R. Jani [15] 4 5 Vincitore: A. Schmiedlova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Jani 0-15 0-30 df 15-30 15-40 6-5 → 7-5 A. Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 R. Jani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 A. Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-4 → 4-5 R. Jani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 A. Schmiedlova 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 3-3 → 3-4 R. Jani 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Schmiedlova 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Jani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 R. Jani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Jani 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-4 → 6-4 A. Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-A 5-3 → 5-4 R. Jani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 R. Jani 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-1 → 3-2 R. Jani 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 R. Jani 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

07:00 Cristian (8) – Anshba



ITF Dubai J. Cristian [8] J. Cristian [8] 6 6 A. Anshba A. Anshba 2 0 Vincitore: J. Cristian Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Anshba 0-15 0-30 0-40 15-40 5-0 → 6-0 J. Cristian 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 A. Anshba 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 J. Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Anshba 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Cristian 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Anshba 0-15 df 0-30 df 0-40 5-2 → 6-2 J. Cristian 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Anshba 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 J. Cristian 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 A. Anshba 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 J. Cristian 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 A. Anshba 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 J. Cristian 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

07:00 Frech (7) – Kerkhove (10)



ITF Dubai M. Frech [7] M. Frech [7] 6 6 L. Pattinama Kerkhove [10] L. Pattinama Kerkhove [10] 3 2 Vincitore: M. Frech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Frech 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 L. Pattinama Kerkhove 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 M. Frech 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 4-2 L. Pattinama Kerkhove 0-15 0-30 df 0-40 df 2-2 → 3-2 M. Frech 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Pattinama Kerkhove 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-2 → 1-2 M. Frech 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 L. Pattinama Kerkhove 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Frech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 L. Pattinama Kerkhove 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 4-3 → 5-3 M. Frech 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 L. Pattinama Kerkhove 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-3 → 3-3 M. Frech 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 L. Pattinama Kerkhove 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Pattinama Kerkhove 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-1 → 1-1 M. Frech 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

08:20 Golubic (3) – Gorgodze (16)



ITF Dubai V. Golubic [3] V. Golubic [3] 4 6 7 E. Gorgodze [16] E. Gorgodze [16] 6 1 10 Vincitore: E. Gorgodze Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 V. Golubic 1-0 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 4-3 4-4 5-4 ace 5-5 5-6 5-7 6-7 7-7 7-8 7-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 E. Gorgodze 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 E. Gorgodze 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 V. Golubic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 E. Gorgodze 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 V. Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Gorgodze 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 V. Golubic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 E. Gorgodze 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 V. Golubic 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 E. Gorgodze 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 E. Gorgodze 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 V. Golubic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 2-2 E. Gorgodze 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 V. Golubic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 E. Gorgodze 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

08:20 Vikhlyantseva (5) – Ruse (9)



ITF Dubai N. Vikhlyantseva [5] N. Vikhlyantseva [5] 2 4 E. Ruse [9] E. Ruse [9] 6 6 Vincitore: E. Ruse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Ruse 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-5 → 4-5 E. Ruse 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 N. Vikhlyantseva 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 E. Ruse 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 E. Ruse 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 E. Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 0-2 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Ruse 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 2-5 → 2-6 N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 2-4 → 2-5 E. Ruse 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 E. Ruse 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 N. Vikhlyantseva 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 E. Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

08:20 Fruchtman – Bolkvadze (12)



ITF Dubai M. Dagan Fruchtman M. Dagan Fruchtman 7 2 10 M. Bolkvadze [12] M. Bolkvadze [12] 5 6 8 Vincitore: M. Dagan Fruchtman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 M. Bolkvadze 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 5-8 6-8 7-8 7-9 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Bolkvadze 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-5 → 2-6 M. Dagan Fruchtman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 M. Bolkvadze 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 M. Dagan Fruchtman 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 M. Bolkvadze 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Dagan Fruchtman 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 df 1-1 → 1-2 M. Bolkvadze 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 df 0-1 → 1-1 M. Dagan Fruchtman 0-15 0-30 0-40 df df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Bolkvadze 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 6-5 → 7-5 M. Dagan Fruchtman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Bolkvadze 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df df 4-5 → 5-5 M. Dagan Fruchtman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 M. Bolkvadze 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 3-4 → 4-4 M. Dagan Fruchtman 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 M. Bolkvadze 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Dagan Fruchtman 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Bolkvadze 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 M. Dagan Fruchtman 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Bolkvadze 0-15 df 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 M. Dagan Fruchtman 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-0 → 0-1

10:00 Cocciaretto (2) – Mihalikova