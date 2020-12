Iga Swiatek: “Vorrei rimanere nella top ten per dieci anni”

Uno dei nomi della stagione tennistica 2020 è stata sicuramente Iga Swiatek. La vincitrice del Roland Garros ha confessato per il sito ufficiale della WTA quali sono i suoi obiettivi a breve e lungo termine: “Il mio obiettivo principale è quello di vincere tutti e quattro i tornei Grand Slam e la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici. So che è molto complicato, ma mi impegnerò molto per realizzarlo. “

“Non sarebbe nemmeno male essere una tennista molto regolare e rimanere nella top ten per dieci anni”, ha detto Swiatek che ha parlato anche dei suoi infortuni: “Quando mi sono operata qualche anno fa è stata molto dura. Ho persino pensato che non avrei mai più giocato a tennis. Recuperare da un infortunio è molto difficile, ma purtroppo fa parte dello sport”.