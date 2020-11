Ritorno amaro per Nicolas Jarry: il cileno esce al primo turno al Challenger di Lima

Dopo aver scontato una lunga squalifica per doping, Nicolas Jarry è tornato in campo nella giornata odierna sui campi in terra battuta del Challenger di Lima. Omaggiato di una wild card dagli organizzatori del torneo peruviano, il tennista cileno (ora senza ranking ATP ma con un passato da n.38 del mondo nel luglio 2019) è stato fermato al primo turno del tabellone principale dal giocatore locale Nicolas Alvarez, numero 350 ATP, col punteggio di 6-2 2-6 6-2 in poco più di due ore di gioco.

Per Nicolas Jarry, che non giocava una partita ufficiale dal 12 gennaio scorso (uscì al secondo turno delle qualificazioni del torneo ATP 250 di Adelaide, sconfitto dallo statunitense Tommy Paul per 6-3 6-2), il rientro nel circuito professionistico assume dunque un sapore amaro. Il classe ’95 originario di Santiago del Cile, tornato a disputare un Challenger dopo oltre un anno e mezzo (ultima volta a marzo del 2019 a Phoenix), dovrebbe ora spostarsi in Repubblica Dominicana per un torneo Futures da $15.000 in programma dal 30 novembre a Santo Domingo (cemento outdoor).