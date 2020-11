Nikoloz Basilashvili può respirare: è finita la stagione 2020! Solo sconfitte per il georgiano dopo il lockdown

Le vicende extra-tennistiche hanno pesantemente influtito sul rendimento a livello agonistico di Nikoloz Basilashvili, tennista georgiano accusato nello scorso mese di maggio di violenza domestica nei confronti dell’ex moglie. Arrestato e poi rilasciato su cauzione, l’attuale numero 39 del ranking ATP in singolare ha proseguito regolarmente la sua attività nel circuito maggiore dopo la lunga sosta dovuta all’emergenza Coronavirus… ma con scarsi risultati: dopo il lockdown, il nativo di Tbilisi ha infatti disputato nove tornei uscendo di scena sempre al primo turno.

Per l’ultima vittoria in un match ufficiale bisogna tornare al 6 marzo scorso, quando nella sfida di Coppa Davis contro l’Estonia riuscì a sconfiggere Ivanov (n.709 ATP) per 6-4 6-1. Escludendo gli incontri di esibizione giocati (e persi) in Germania a fine luglio contro Mischa Zverev e Jan-Lennard Struff, Basilashvili è tornato in campo in un torneo ATP al Masters 1000 di Cincinnati (giocato a New York) perdendo in due parziali da Auger-Aliassime: stessa sorte la settimana successiva agli US Open (ko in tre set con Millman). Rientrato in Europa, il georgiano è stato battuto a Kitzbuhel da Delbonis, a Roma da Sonego, ad Amburgo da Bautista-Agut, al Roland Garros da Monteiro, a Vienna da Gombos e a Parigi-Bercy da Struff senza portare a casa alcun set: dopo un bilancio piuttosto negativo di zero set vinti a fronte di 22 persi (considerando le esibizioni disputate in Germania), Basilashvili si è “sbloccato” questa settimana a Sofia vincendo un parziale (6-4) contro Marc-Andrea Huesler ma ciò non gli è bastato per portare a casa il match.

ULTIME PARTITE A LIVELLO ATP:

22/8 – Auger-Aliassime b. Basilashvili 6-4 6-1

2/9 – Millman b. Basilashvili 6-1 6-4 6-4

10/9 – Delbonis b. Basilashvili 7-5 6-3

14/9 – Sonego b. Basilashvili 6-3 6-1

22/9 – Bautista Agut b. Basilashvili 6-4 6-3

29/9 – Monteiro b. Basilashvili 7-5 6-4 6-2

24/10 – Gombos b. Basilashvili 7-6(2) 6-2

2/11 – Struff b. Basilashvili 6-4 6-2

9/11 – Huesler b. Basilashvili 6-1 4-6 7-6(6)

ULTIMA VITTORIA: 6/3/20, Coppa Davis, Basilashvili b. Ivanov 6-4 6-1