Fernando Verdasco dopo 1 anno di problemi al ginocchio destro è stato operato

Fernando Verdasco ha subito un’operazione al ginocchio destro, che lo tormentava da oltre un anno.

In una post sui social network il tennista spagnolo rivela che tutto è andato come previsto.

“Dopo più di un anno di dolori al ginocchio, ho deciso di sottopormi a un piccolo intervento chirurgico per poter giocare di nuovo senza dolore. Tutto è andato bene e ora devo solo avere pazienza e poi allenarmi duramente per poter tornare al 100 per cento. Grazie, Dr. S. Yoon, per tutto il suo aiuto. E grazie per tutti i vostri messaggi! Un grande abbraccio”.