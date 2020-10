Lorenzo Sonego è il quarto italiano in una finale ATP nel 2020: con Rublev proverà a sfatare un tabù

Da sconfitto al turno decisivo delle qualificazioni… a finalista del torneo: prosegue la settimana da favola di Lorenzo Sonego che, ripescato nel main draw dell’ATP 500 di Vienna dopo aver perso con Aljaz Bedene nel torneo cadetto, raggiunge la sua seconda finale in carriera nel circuito maggiore, diventando il quarto italiano a centrare l’ultimo atto di un evento ATP nel 2020 (nelle settimane precedenti ci sono riusciti Andreas Seppi, Gianluca Mager e Marco Cecchinato rispettivamente a New York, Rio de Janeiro e Santa Margherita di Pula: tutti e tre sono stati però sconfitti nel match valido per l’assegnazione del trofeo da Edmund, Garin e Djere).

Il venticinquenne piemontese, vincitore nel 2019 dell’ATP 250 di Antalya (sconfisse il serbo Kecmanovic per 6-1 al terzo set dopo una battaglia micidiale nei primi due parziali), tornerà in campo domani contro il russo Andrey Rublev, che quest’oggi ha beneficiato del ritiro di Kevin Anderson sul punteggio di 6-4 4-1. Lorenzo Sonego è appena il secondo giocatore azzurro a qualificarsi per la finale dell’Erste Bank Open: nel 1992 fu Gianluca Pozzi ad arrivare fino all’ultima giornata, nella quale perse in quattro set contro Petr Korda.

TENNISTI ITALIANI IN FINALE NEL 2020 – TORNEI ATP:

ATP 250 New York (Stati Uniti) – Andreas Seppi, battuto da Kyle Edmund 7-5 6-1

ATP 500 Rio de Janeiro (Brasile) – Gianluca Mager, battuto da Christian Garin 7-6(3) 7-5

ATP 250 Santa Margherita di Pula (Italia) – Marco Cecchinato, battuto da Laslo Djere 7-6(3) 7-5

ATP 500 Vienna (Austria) – Lorenzo Sonego – affronterà Andrey Rublev

TENNISTI ITALIANI IN FINALE A VIENNA:

1992 – Gianluca Pozzi (sconfitto da Petr Korda 6-3 6-2 5-7 6-1)

IL BILANCIO DI LORENZO SONEGO NELLE FINALI ATP (1W-0L):

ATP 250 Antalya – 2019 – Sonego b. Kecmanovic 6-7(5) 7-6(5) 6-1