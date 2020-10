Fognini ancora positivo al Covid, non giocherà più nel 2020

Si chiude qua un 2020 davvero sfortunato per Fabio Fognini. L’azzurro, risultato positivo al Covid-19 in Sardegna durante l’ATP 250, ha rivelato oggi nel corso di una diretta Instagram che l’ultimo controllo effettuato non è andato bene, il tampone non è negativo. Per questo ha deciso di chiudere anticipatamente la sua stagione.

Dopo l’intervento subito alle caviglie la scorsa primavera, Fabio non è riuscito a recuperare una buona condizione nei pochi eventi disputati dalla ripartenza del tour in agosto, e la positività dal coronavirus ha “affossato” definitivamente un’annata che gli ha regalato ben poche soddisfazioni. Per lui 6 vittorie e 10 sconfitte nel 2020, con la miglior prestazione all’Australian Open, dove ha raggiunto gli ottavi di finale.

Auguriamo a Fognini di recuperare prima possibile dal “maledetto” Covid-19 e così preparare in inverno la ripartenza nel 2021.