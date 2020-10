Challenger Marbella: Il Main Draw. Quattro azzurri ai nastri di partenza. Derby tra Mager e Giannessi

Challenger Marbella CH | Terra | e44.820

(1) Coria, Federicovs QualifierDiez, Stevenvs (WC) Gomez-Herrera, CarlosZapata Miralles, Bernabevs (PR) Robredo, Tommy(Alt) Muller, Alexandrevs (7) Sousa, Pedro

(4) Carballes Baena, Roberto vs Qualifier

Gaio, Federico vs (WC) Kuhn, Nicola

Alcaraz, Carlos vs Giustino, Lorenzo

Qualifier vs (6) Munar, Jaume

(8) Kovalik, Jozef vs Clarke, Jay

Taberner, Carlos vs Ramanathan, Ramkumar

Qualifier vs Galan, Daniel Elahi

Giannessi, Alessandro vs (3) Mager, Gianluca

(5) Martin, Andrej vs Domingues, Joao

Rola, Blaz vs Janvier, Maxime

(WC) Rune, Holger Vitus Nodskov vs (Alt) Benchetrit, Elliot

Vilella Martinez, Mario vs (2) Martinez, Pedro