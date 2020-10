Il torneo WTA di Linz è stato riprogrammato dal 7 al 15 novembre

Il torneo WTA di Linz, inizialmente cancellato per i problemi legati alla pandamia in corso, è stato riprogrammato dal 7 al 15 novembre 2020. L’evento austriaco celebrerà il suo trentesimo anniversario, e ormai si pensava che l’edizione di quest’anno fosse impossibile da riprogrammare, spostando “la festa” al 2021. Invece gli organizzatori sono riusciti all’ultimo a garantire lo svolgimento del torneo. Una novità non da poco per il tour rosa, uno dei soli tre tornei WTA che si terranno dopo la conclusione dell’Open di Francia lo scorso fine settimana, insieme al nuovissimo evento che si terrà a Ostrava in Repubblica Ceca alla fine del mese, e quello di Limoges a dicembre.

“Organizzare il torneo nel nostro 30esimo anniversario è una cosa che mi sta davvero a cuore, ci porta moltissime emozioni ricordare la nostra storia”, ha dichiarato la direttrice del torneo Sandra Reichel. “La mia squadra mi ha dato un grande supporto in questo periodo in cui la pandemia ha sconvolto anche il mondo del tennis e con essa il calendario dei tornei. Inutile dire che soddisferemo tutti i requisiti della WTA, che prevede un rigido protocollo sanitario. Lavoriamo con un preciso concetto di prevenzione perché la salute delle giocatrici e degli allenatori è importante per noi tanto quanto il benessere dei nostri dipendenti, partner, sponsor e appassionati di tennis “.

Cori Gauff ha battuto Jelena Ostapenko nella finale di Linz la scorsa stagione, diventando la più giovane a vincere un titolo WTA in 15 anni.

L’albo d’oro del torneo vanta nomi di assoluto prestigio, come Jana Novotna, Lindsay Davenport, Justine Henin, Petra Kvitova e Angelique Kerber.

L’edizione di quest’anno sarà caratterizzata da un tabellone di 32 giocatrici (più 24 nelle quali), oltre a quello di doppio con 16 coppie. Reichel prevede di accogliere 1.000 spettatori al giorno, secondo le attuali disposizioni di sicurezza in vigore in Austria.

Marco Mazzoni