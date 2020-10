ATP Sardegna: I risultati completi del Day 3. Male gli azzurri. Fuori Sonego al secondo turno e Caruso al primo. Forfait Fognini

Finisce al secondo turno la corsa di Lorenzo Sonego nel torneo ATP 250 di Sardegna.

Il 25enne torinese, n.42 ATP, e quinto favorito del seeding, ha ceduto per 64 36 61, dopo quasi due ore e un quarto di lotta, al ceco Jiri Vesely, n.67 del ranking.

Sconfitto, ma al primo turno, anche Salvatore Caruso. Il 27enne di Avola, n.77 ATP (best ranking ottenuto lunedì scorso), reduce dalla finale nel challenger di Parma, si è arreso per 60 64, in un’ora e 25 minuti di gioco, al tedesco Yannick Hanfmann, n.101 ATP, finalista il mese scorso nell’ATP di Kitzbuhel.

ATP Sardinia 250 | Terra | e271.345 – 2° Turno

FORTE VILLAGE COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Salvatore Caruso vs Yannick Hanfmann



ATP Sardinia Salvatore Caruso Salvatore Caruso 0 4 Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 6 6 Vincitore: Y. HANFMANN

2. [5] Lorenzo Sonego vs Jiri Vesely (non prima ore: 12:00)



ATP Sardinia Lorenzo Sonego [5] Lorenzo Sonego [5] 4 6 1 Jiri Vesely Jiri Vesely 6 3 6 Vincitore: J. VESELY

3. [LL] Danilo Petrovic vs Roberto Carballes Baena



ATP Sardinia Danilo Petrovic Danilo Petrovic 6 6 Roberto Carballes Baena Roberto Carballes Baena 1 4 Vincitore: D. PETROVIC

4. Laslo Djere vs [2] Dusan Lajovic (non prima ore: 15:00)



ATP Sardinia Laslo Djere • Laslo Djere 0 6 5 Dusan Lajovic [2] Dusan Lajovic [2] 0 4 4

SARDEGNA COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Corentin Moutet vs Frances Tiafoe 1T



ATP Sardinia Corentin Moutet Corentin Moutet 7 6 Frances Tiafoe Frances Tiafoe 6 4 Vincitore: C. MOUTET

2. Federico Delbonis vs [6] Pablo Andujar



ATP Sardinia Federico Delbonis Federico Delbonis 5 7 6 Pablo Andujar [6] Pablo Andujar [6] 7 6 4 Vincitore: F. DELBONIS

COURT 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Sander Arends / David Pel



ATP Sardinia Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [1] 6 7 Sander Arends / David Pel Sander Arends / David Pel 4 5 Vincitori: CABAL / FARAH

2. [4] Simone Bolelli / Maximo Gonzalez vs Ariel Behar / Gonzalo Escobar



ATP Sardinia Simone Bolelli / Maximo Gonzalez [4] Simone Bolelli / Maximo Gonzalez [4] 6 6 Ariel Behar / Gonzalo Escobar Ariel Behar / Gonzalo Escobar 1 4 Vincitori: BOLELLI / GONZALEZ

3. Marcelo Arevalo / Jonny O’Mara vs [2] John Peers / Michael Venus



ATP Sardinia Marcelo Arevalo / Jonny O'Mara Marcelo Arevalo / Jonny O'Mara 1 2 John Peers / Michael Venus [2] John Peers / Michael Venus [2] 6 6 Vincitori: PEERS / VENUS

4. Artem Sitak / Igor Zelenay vs [3] Marcus Daniell / Philipp Oswald