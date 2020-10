Da Parma: Salvatore Caruso è in finale “Voglio il titolo”

La finale degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna sarà tra Salvatore Caruso e Frances Tiafoe. Il ventisettenne di Avola ha battuto in semifinale l’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 44 minuti di gioco, mentre lo statunitense ha impiegato un’ora e 55 minuti per eliminare l’argentino Federico Delbonis con lo score di 3-6 6-3 6-4. Il match per il titolo del Challenger organizzato da MEF Tennis Events al Tennis Club President di Parma è in programma domenica 11 ottobre alle ore 14.00.

Caruso non delude – Tanta la soddisfazione dell’azzurro dopo il successo: “Sapevo che non sarebbe stato semplice spuntarla contro un giocatore aggressivo come Popyrin. In campo mi sentivo a mio agio, ho prolungato gli scambi il più possibile per metterlo in difficoltà e mentalmente non sono mai uscito dalla partita. La finale sarà difficilissima, ma di certo è una grande soddisfazione averla raggiunta con la consapevolezza che sugli spalti ci sarà il pubblico a sostenermi. Voglio il titolo”.

Tiafoe elimina Delbonis – Dalla parte opposta della rete ci sarà la testa di serie numero 1 del tabellone, Frances Tiafoe: “Sono davvero felice. Non avevo mai affrontato Delbonis, un giocatore esperto, mancino, con una grande carriera alle spalle. Ho reagito benissimo dopo aver perso il primo set e ce l’ho fatta. La finale? Caruso è molto forte e questa settimana ha vinto match di alto livello, in più è un amico: conosco il suo stile di gioco e darò il 100% per conquistare il titolo”. Al Tennis Club President sono tutti pazzi di ‘Bigfoe’: “Amo giocare in Italia. Sono sceso in campo due volte a Milano alle Next-Gen ATP Finals ed ogni volta che torno in questo Paese sono estremamente contento. Adoro il vostro modo di vivere il tennis”. In doppio trionfano Marcelo Arevalo e Tomislav Brkic, che in finale si sono imposti su Ariel Behar e Gonzalo Escobar con il punteggio di 6-4 6-4.

I risultati di sabato 10 ottobre

Semifinali singolare

Frances Tiafoe b. Federico Delbonis 3-6 6-3 6-4

Salvatore Caruso b. Alexei Popyrin 6-4 6-4

Finale doppio

Marcelo Arevalo/Tomislav Brkic b. Ariel Behar/Gonzalo Escobar 6-4 6-4

Center Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Frances Tiafoe vs [5] Salvatore Caruso