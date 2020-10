Roland Garros: Matteo Berrettini perde un set ma è al terzo turno

Ok Berrettini

Matteo Berrettini conquista il terzo turno al Roland Garros.

L’azzurro, n.7 del seeding, ha sconfitto questa sera il sudafricano Lloyd Harris classe 1997 e n.90 ATP con il risultato di 64 36 62 63 dopo 2 ore e 41 minuti di partita.

Al terzo turno affronterà il qualificato tedesco Daniel Altmaier classe 1998 e n.186 ATP.

Primo set: Berrettini nel primo gioco annullava tre palle break consecutive e cinque complessive e teneva la battuta.

Sul 2 pari però l’azzurro subiva il break ma dal 2 a 4, metteva a segno un bel parziale di quattro game consecutivi, i break all’ottavo e decimo gioco, vincendo in questo modo la frazione per 6 a 4, con un errore clamoroso del sudafricano sul set point che direzionava in corridoio un rovescio ‘semplice’ da eseguire.

Secondo set: Passaggio a vuoto di Matteo che nel settimo gioco e dopo aver mancato una palla break in precedenza cedeva la battuta ai vantaggi commetendo diversi errori gratuiti.

Harris dal canto non suo aveva problemi al servizio e conquistava la frazione per 6 a 4.

Terzo set: Matteo cambiava marcia e con la complicità di Harris riusciva ad ottenere il break nel quarto gioco (a 15), con due gratuiti del sudafricano sul 15 pari.

Sul 5 a 2 nuovo break di Berrettini che dal 40-30 piazzava tre punti consecutivi e conquistava la frazione per 6 a 2.

Quarto set: L’azzurro nel sesto gioco, sul 3 a 2 in suo favore, piazzava nel game due bei passanti vincenti di rovescio, poi un errore di diritto di Harris regalava due palle break a Matteo che la realizzava alla prima opportunità complice il doppio fallo di Lloyd.

Sul 4 a 2 ancora un game perfetto al servizio di Matteo che teneva a 0 il turno di battuta e si portava sul 5 a 2.

Sul 5 a 3 Berrettini dopo aver mancato due palle match dal 40-15, annullava una pericolosa palla break e poi chiudeva alla terza palla match a disposizione la contesa per 6 a 3.