Roland Garros: Parlano Jannik Sinner e Martina Trevisan dopo l’accesso al terzo turno (con il video delle due partite)

Queste le dichiarazioni dei giocatori italiani impegnati ieri nel secondo turno del Roland Garros.

Jannik Sinner : “Sono entrato in campo e ho colpito molto bene oggi, facendo pochi errori, mi ha aiutato sicuramente fare il break subito all’inizio di tutti i set, ma era anche quello che cercavo di fare. Nel primo set, quando ero avanti 5-0, volevo perdere il servizio e fargli subito il break dopo in modo da poter cominciare a servire nel secondo set. Non ci sono riuscito, ma magari avrei perso il servizio nel game iniziale del set. Oggi non ho rischiato molto, perché non serviva fare di più, sono rimasto molto sull’incrociato, tirando anche molto forte, perché vedevo che lui era in difficoltà, a volte provava a uscire sul lungolinea e a volte sbagliava direttamente dandomi il gratuito.

E’ stata una giornata bella lunga, Ho cercato di riscaldarmi intorno alle 10:00. Sono riuscito a giocare 10 minuti e poi ha cominciato a piovere. Sono tornato in albergo. Ho dormito un po’: ero in programma come “quarto match” dalle 11:00… Poi improvvisamente hanno cancellato una partita perché Serena si è ritirata. Hanno preso una delle partite programmate sul mio campo e l’hanno spostata sul Centrale. Così la mia è diventata la terza del programma.

Sapete, per me è la prima volta qui a Parigi, Roland Garros. Quindi non so come sia stato l’anno scorso o come fossero gli altri anni. Non posso darvi un gran feedback. In autunno fa più freddo, certamente. Ma oggi andava bene, perché alla fine siamo tennisti: ci muoviamo parecchio, quindi non abbiamo freddo”.

I match però sono andati per le lunghe. Ho dovuto aspettare parecchio cercando di capire bene cosa e quanto mangiare prima della partita. Penso che sia la parte più difficile da gestire quando giochi per ultimo e le partite precedenti vanno per le lunghe. Devi essere bravo a non perdere energia. Per fortuna dopo le soste per la pioggia, il tempo era buono. Niente vento oggi, o solo un po’. E’ andata bene”.

Sinner vs Bonzi



Martina Trevisan : “Quando è accaduta quella cosa non l’ho presa bene, perché era proprio fuori la pallina, non era nemmeno vicina.

Sono sicura che il segno fosse out, credo che potessero vederlo tutti. Io lo vedevo bene e mi sono un po’ innervosita.

Inizialmente non l’ho presa bene, ma ho avuto la pausa del cambio di campo, mi sono detta che sono cose che capitano, è successo anche ieri a Mladenovic. Poi lei ha messo quattro prime nel game del 5-5, e da lì sono riuscita a resettare e andare avanti”.

Conosco molto bene la Sakkari, ma per il momento non voglio pensare alla partita di venerdì. Per ora van bene un massaggio e riposo”.

Trevisan vs Gauuf