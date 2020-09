Stan Wawrinka e Magnus Norman si separano

Stan Wawrinka e Magnus Norman hanno deciso di separarsi in modo consensuale dopo otto anni lavoro insieme. “Abbiamo avuto una collaborazione incredibilmente forte, piacevole e di grande successo – ha scritto Stan in un post su Instagram – Abbiamo raggiunto l’apice di questo sport e voglio ringraziarlo per avermi aiutato a vincere tutto ciò che ho sempre sognato di vincere. È stato un grande allenatore, amico e mentore e sarà sempre un caro amico. Voglio ringraziarlo pubblicamente per tutto il suo duro lavoro, la sua dedizione e il suo impegno nel farmi diventare un giocatore migliore nel corso degli anni. Vincere 3 Grandi Slam è stata un’esperienza che mi ha cambiato la vita e non avrei potuto farlo senza di lui”.