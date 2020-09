WTA Roma: Simona Halep gioca male ma la Paolini non ne approfitta

Jasmine Paolini esce di scena al secondo turno nel torneo di Roma.

La 24enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.99 WTA, alla sua seconda partecipazione agli Internazionali, è stata sconfitta dalla rumena Simona Halep, numero 2 del ranking, con il risultato di 63 64.

La Halep oggi è apparsa in giornata No ma purtroppo la Paolini non è stata da meno giocando un tennis molto falloso nei momenti decisivi di ogni parziale.

Sicuramente rimandata l’azzurra che non ha mai dato l’impressione di poter fare qualcosa contro l’ex n.1 del mondo apparsa oggi spenta e molto fallosa.

Il finale della partita è stato praticamente l’andamento dell’incontro.

Nel secondo set sul 4 a 5 l’azzurra sul 30 pari sbagliava malamente uno schiaffo al volo di diritto e poi nel punto successivo un doppio fallo sanciva la conclusione dell’incontro.

La partita punto per punto