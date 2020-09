Calendario ATP 2020: Sono ufficiali 4 nuovi tornei. C’è anche quello a Pula in programma dal prossimo 12 Ottobre

È confermato: l’ATP Tour ha aggiunto altri quattro tornei ATP 250 fino alla fine della stagione, nelle settimane tra il Roland Garros e le Finals ATP di Londra. Colonia (due tornei), Sardegna (Pula) e Nur Sultan ospiteranno tornei in settimane ormai vuote dopo la cancellazione di altri eventi e sono nuove opportunità per i giocatori di aggiungere punti e denaro.

Questi tornei si dovrebbero disputare solo nel 2020 e non l’anno successivo.

NUOVI TORNEI

12 ottobre – Colonia 1 (Germania), veloce indoor

12 ottobre – Sardegna (Italia), terra battuta

19 ottobre – Colonia 2 (Germania), veloce indoor

26 ottobre – Nur-Sultan (Kazakistan), veloce indoor