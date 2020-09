Us Open: Mladenovic e Babos escluse dal torneo di doppio

Arriva un esclusione a sorpresa per decisione delle autorità sanitarie agli US Open. Kristina Mladenovic e Timea Babos, non potranno partecipare al torneo di doppio femminile in quanto la tennista francese ha avuto contatti con Benoît Paire, risultato positivo prima dell’inizio del torneo. La Federazione americana ha motivato la decisione con le direttive di Nassau County, dove si trova l’albergo dei tennisti.

“Tutte le persone che hanno avuto contatti con Paire dovranno stare nelle loro camere fino alla fine del periodo della quarantena”, hanno rivelato gli organizzatori, ovvero fino a prossimo 11 settembre.