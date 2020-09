US Open: uno degli hotel non è una “bolla”?

Una notizia che sorprende il mondo del tennis: il giornalista Danny Miche dichiara che molti dei tennisti che partecipano agli US Open dicono che in uno degli hotel non c’è effettivamente una bolla e che c’è anche la presenza di ospiti comuni all’interno dell’hotel stesso.

Secondo il giornalista, il controllo non è così efficace, c’è la presenza di persone che non sono collegate ai tennisti, il che provoca una certa stranezza per tutto ciò che è stato detto riguardo alla bolla e alle misure di sicurezza in generale.