Challenger Trieste: Il programma dei Quarti di Finale

Center Court (Giorgi) – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Riccardo Bonadio vs [PR] Maximilian Marterer

2. [Q] Carlos Alcaraz vs [Q] Tomas Martin Etcheverry

3. [WC] Lorenzo Musetti vs Juan Pablo Ficovich (non prima ore: 16:00)

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Liam Broady vs Mario Vilella Martinez

2. Flavio Cobolli / Matteo Gigante vs Hugo Gaston / Tristan Lamasine

3. [1] Ariel Behar / Andrey Golubev vs Yannick Hanfmann / Maximilian Marterer