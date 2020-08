Da Todi: Una notte da Bufalo. Moroni rimonta e batte Stebe “Ho tirato fuori l’orgoglio” (con il programma di domani)

Gian Marco Moroni fa l’impresa. Nell’ultimo quarto di finale degli Internazionali di Tennis Città di Todi ‘El Bufalo’ rimonta da 2-6 3-5 e batte Cedrik-Marcel Stebe 2-6 7-5 6-3 in 2 ore e 11 minuti di gioco: “Sul 2-6 3-5 è partita la lotta. Non potevo arrendermi così facilmente, ho tirato fuori l’orgoglio e ho iniziato a battagliare. Piano piano ho allungato gli scambi, il mio avversario ha commesso qualche errore di troppo e ho girato il match. Ora testa alla semifinale: non voglio fermarmi”.

Passa il turno anche il francese Antoine Hoang, giustiziere dell’azzurro Federico Gaio con lo score di 7-5 4-6 6-4. Le semifinali saranno dunque Zapata Miralles-Hoang e Moroni-Hanfmann.

Campo Centrale – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. Bernabe Zapata Miralles vs [6] Antoine Hoang

2. [1] Ariel Behar / Andrey Golubev vs Elliot Benchetrit / Hugo Gaston

3. Gian Marco Moroni vs [7] Yannick Hanfmann (non prima ore: 20:30)