Ufficiale il nuovo calendario ATP 2020 : Cancellate le Next Gen ATP Finals ci saranno invece le ATP Finals

L”ATP ha annunciato pochi minuti fa il calendario dei tornei dal Masters 1000 di Cincinnati, che si gioca a New York, alle ATP Finals di Londra. Si rimarrà in Europa dopo lo US Open. Inserito il torneo di Amburgo tra gli Internazionali BNL d’Italia e il Roland Garros.

L’ATP si riserva la possibilità di inserire ancora nuovi tornei, anche attraverso la concessione di un numero limitato di licenze della durata di un solo anno.

Tutti i tornei, specifica l’ATP, restano soggetti a cambiamenti o modifiche in relazione alle politiche internazionali sui viaggi o alle decisioni dei governi nazionali di approvare o meno l’organizzazione di eventi sportivi. Sarà inoltre in vigore un severo protocollo per la sicurezza e il distanziamento sociale.

Infine, l’annuncio ufficiale del calendario 2020 conferma che in questa stagione non si terranno le Next Gen ATP Finals a Milano.

Il Calendario 2020 ATP

22 agosto Western & Southern Open

31 agosto US Open

8 settembre Generali Open Kitzbuhel

14 settembre Internazionali BNL d’Italia

21 settembre Hamburg European Open / Roland-Garros Qualificazioni

27 settembre Roland-Garros

12 ottobre St.Petersburg Open

19 ottobre European Open Anversa

19 ottobre VTB Kremlin Cup Mosca

26 ottobre Erste Bank Open Vienna

2 novembre Rolex Paris Masters Parigi Bercy

8 novembre Sofia Open

15 novembre Nitto ATP Finals Londra