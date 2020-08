I Top 20 ATP minacciano di dare forfait gli US Open in blocco se non verrà garantita una condizione

In un momento in cui gli US Open che si disputeranno a New York nel bel mezzo di una pandemia sembra essere sempre più una realtà – questo giovedì sono stati annunciate le wild card, ma ci sono ancora grandi dubbi da chiarire.

Si parla ora della possibilità di un boicottaggio dei top 20 iscritti (ce ne sono 15) se non sarà garantito ai tennisti che torneranno in Europa dagli Stati Uniti di non aver bisogno di fare i 14 giorni di quarantena richiesti.

Questa è stata la condizione posta da parte dei tennisti – e dal loro rappresentante Novak Djokovic – in una riunione d’emergenza su Zoom che ha riunito i giocatori di tennis con i funzionari della Federazione USA (USTA) e dell’ATP Tour. Il serbo ha anche un altro punto da chiarire prima di andare a New York.

Ricordiamo che l’ATP aveva un accordo con le autorità spagnole per consentire ai tennisti di viaggiare da New York al torneo di Madrid, ma con l’annullamento della competizione dovranno essere stipulati nuovi accordi per rendere possibili tali “eccezioni”.