WTA Palermo: Il programma di Martedì 04 Agosto

Domani è previsto l’esordio delle teste di serie n. 1, Petra Martic, e della testa di serie n. 2, Marketa Vondrousova. Quest’ultima aprirà il programma sul campo centrale contro la qualificata Kaja Juvan. A seguire Petra Martic giocherà contro la belga Alison Van Uytvanck, n. 57 al mondo. Subito dopo debutterà Camila Giorgi contro la svedese Rebecca Peterson.

Center Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Qualifier vs [2] Marketa Vondrousova

2. [1] Petra Martic vs Alison Van Uytvanck

3. Camila Giorgi vs Rebecca Peterson

4. [4] Anett Kontaveit vs Patricia Maria Tig

Court 6 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Qualifier vs [5] Elise Mertens

2. Kirsten Flipkens vs Qualifier

3. Cristina Dinu / Andreea Mitu vs Giulia Gatto-Monticone / Jasmine Paolini

4. Varvara Gracheva / Anastasiya Komardina vs Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Tamara Zidansek vs Qualifier

2. Qualifier vs Fiona Ferro

3. [WC] Federica Bilardo / Dalila Spiteri vs [3] Laura Siegemund / Yanina Wickmayer

4. [4] Bibiane Schoofs / Rosalie Van Der Hoek vs Irina-Camelia Begu / Elena-Gabriela Ruse